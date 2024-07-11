Inscrivez-vous pour profiter au maximum de NESCAFÉ® Dolce Gusto®
COMMENT UTILISER ET ENTRETENIR
VOTRE MACHINE À CAFÉ MINI ME®?
Documents de la machine à café MINI ME®
MODE D’EMPLOI –
Accédez au mode d’emploi complet de votre machine à café MINI ME®:
GUIDE DE DÉMARRAGE –
Accédez au guide de démarrage rapide de votre machine à café MINI ME® :
Vidéos de la machine à café MINI ME®
MISE EN MARCHE – Découvrez en vidéo comment faire fonctionner votre machine à café MINI ME®:
NETTOYAGE - Découvrez en vidéo comment nettoyer votre machine à café MINI ME®:
nettoyez régulièrement votre machine MINI ME® en effectuant ces quelques gestes au quotidien
DÉTARTRAGE - Découvrez en vidéo comment détartrer votre machine à café MINI ME®:
DÉPANNAGE - Que faire si le café ne s'écoule pas de votre machine à café MINI ME®?:
Si le problème persiste, veuillez contacter notre service client au 0 800 97 07 80
Préparation de boissons avec votre machine à café MINI ME®
ESPRESSO INTENSO – Préparez un ESPRESSO INTENSO avec votre machine à café MINI ME®:
GRANDE – Préparez un GRANDE avec votre machine à café MINI ME®:
LATTE MACCHIATO – Préparez un LATTE MACCHIATO avec votre machine à café MINI ME®:
CAPPUCCINO – Préparez un CAPPUCCINO avec votre machine à café MINI ME®:
CAFÉ AU LAIT – Préparez un CAFÉ AU LAIT avec votre machine à café MINI ME®:
Préparation de thé SPECIAL.T® avec votre machine à café MINI ME®
SPECIAL.T® – Comment utiliser l’infuseur SPECIAL.T® avec votre machine à café MINI ME® NESCAFÉ® Dolce Gusto®:
Dans cette vidéo, apprenez à utiliser l'infuseur SPECIAL.T® pour insérer les capsules de thé SPECIAL.T® dans votre machine à café MINI ME® NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
Enrichissez votre expérience de coffee shop à la maison avec plus de 25 variétés de thés en capsules, Infusions ou Rooibos à déguster à tout moment de la journée pour une pause thé d’exception avec SPECIAL.T®.
Les capsules SPECIAL.T® sont uniquement compatibles avec l'infuseur SPECIAL.T® et certains modèles de machines.
Plus d’informations sur https://www.dolce-gusto.fr/offres-infuseur-special-t
Thé ne coule pas – Que faire si votre machine à café MINI ME® NESCAFÉ® Dolce Gusto® est à court d'eau lors de l'utilisation de l'infuseur SPECIAL.T® ?
Dans cette vidéo, découvrez les quelques étapes à suivre si lors de l'utilisation de l'infuseur SPECIAL.T®, le thé ne coule pas de votre capsule. Apprenez à débloquer votre machine à café MINUI ME® NESCAFÉ Dolce Gusto® en réalisant ces quelques gestes faciles et rapides.



Thé glacé – Comment préparer un thé glacé grâce à l'infuseur SPECIAL.T® et votre machine à café NESCAFÉ® Dolce Gusto® ?
Comment préparer un thé glacé maison grâce à l'infuseur SPECIAL.T® avec votre machine à café NESCAFÉ® Dolce Gusto® ?
Dans cette vidéo, apprenez à utiliser l'infuseur SPECIAL.T®, pour vous préparer de délicieux thés glacés avec votre machine à café NESCAFÉ® Dolce Gusto® en réalisant ces quelques gestes faciles et rapides.
Enrichissez votre expérience de coffee shop* à la maison avec plus de 25 variétés de thés en capsules, Infusions ou Rooibos à déguster à tout moment de la journée pour une pause thé d’exception avec SPECIAL.T®.


*salon de café
