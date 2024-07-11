Vidéos de la machine à café MINI ME®

MISE EN MARCHE – Découvrez en vidéo comment faire fonctionner votre machine à café MINI ME® :

NETTOYAGE - Découvrez en vidéo comment nettoyer votre machine à café MINI ME® :

nettoyez régulièrement votre machine MINI ME® en effectuant ces quelques gestes au quotidien

DÉTARTRAGE - Découvrez en vidéo comment détartrer votre machine à café MINI ME®:

DÉPANNAGE - Que faire si le café ne s'écoule pas de votre machine à café MINI ME®?:

Si le problème persiste, veuillez contacter notre service client au 0 800 97 07 80

Préparation de boissons avec votre machine à café MINI ME®

ESPRESSO INTENSO – Préparez un ESPRESSO INTENSO avec votre machine à café MINI ME®:

GRANDE – Préparez un GRANDE avec votre machine à café MINI ME®:

LATTE MACCHIATO – Préparez un LATTE MACCHIATO avec votre machine à café MINI ME®:

CAPPUCCINO – Préparez un CAPPUCCINO avec votre machine à café MINI ME®:

CAFÉ AU LAIT – Préparez un CAFÉ AU LAIT avec votre machine à café MINI ME®:

Préparation de thé SPECIAL.T® avec votre machine à café MINI ME®

SPECIAL.T® – Comment utiliser l’infuseur SPECIAL.T® avec votre machine à café MINI ME® NESCAFÉ® Dolce Gusto®:

​Dans cette vidéo, apprenez à utiliser l'infuseur SPECIAL.T® pour insérer les capsules de thé SPECIAL.T® dans votre machine à café MINI ME® NESCAFÉ® Dolce Gusto®.​



Enrichissez votre expérience de coffee shop à la maison avec plus de 25 variétés de thés en capsules, Infusions ou Rooibos à déguster à tout moment de la journée pour une pause thé d’exception avec SPECIAL.T®.​

Les capsules SPECIAL.T® sont uniquement compatibles avec l'infuseur SPECIAL.T® et certains modèles de machines.​



Plus d’informations sur https://www.dolce-gusto.fr/offres-infuseur-special-t ​

Thé ne coule pas – Que faire si votre machine à café MINI ME® NESCAFÉ® Dolce Gusto® est à court d'eau lors de l'utilisation de l'infuseur SPECIAL.T® ?​

Dans cette vidéo, découvrez les quelques étapes à suivre si lors de l'utilisation de l'infuseur SPECIAL.T®, le thé ne coule pas de votre capsule. Apprenez à débloquer votre machine à café MINUI ME® NESCAFÉ Dolce Gusto® en réalisant ces quelques gestes faciles et rapides. ​



Thé glacé – Comment préparer un thé glacé grâce à – Comment préparer un thé glacé grâce à l'infuseur SPECIAL.T® et votre machine à café NESCAFÉ® Dolce Gusto® ?​